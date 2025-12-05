Atelier contemporain : Vincent Laubeuf

Salle Gabriel Fauré



Rencontre avec Vincent Laubeuf, compositeur

Rendez-vous mensuel, l’atelier contemporain est proposé par Corinne Schneider

Le vendredi 05 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

