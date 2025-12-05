Atelier contemporain : Vincent Laubeuf
Atelier contemporain : Vincent Laubeuf vendredi 5 décembre 2025.
Salle Gabriel Fauré
Rencontre avec Vincent Laubeuf, compositeur
Rendez-vous mensuel, l’atelier contemporain est proposé par Corinne Schneider
Le vendredi 05 décembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
