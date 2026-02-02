Atelier contenants alimentaires avec Au fil des Séounes Blue Fox Coffee Agen

Atelier contenants alimentaires avec Au fil des Séounes

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Lors de cet atelier, questionnez-vous sur les différents types de matériaux présents dans votre cuisine sont-ils tous sans danger ? Quels sont leurs défauts et quelles sont leurs qualités ? La santé passe par l’assiette ! Quel matériau est le plus chouette ?

Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 83 91 bluefoxcoffee@outlook.fr

English : Atelier contenants alimentaires avec Au fil des Séounes

During this workshop, ask yourself about the different types of materials used in your kitchen: are they all safe? What are their faults and qualities? Health comes from the plate! Which material is the coolest?

L’événement Atelier contenants alimentaires avec Au fil des Séounes Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen