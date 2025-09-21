Atelier : « Contenants et saveurs » Site archéologique « La Villa gallo-romaine du Gürtelbach » Dehlingen

Atelier : « Contenants et saveurs » Dimanche 21 septembre, 14h00 Site archéologique « La Villa gallo-romaine du Gürtelbach » Bas-Rhin

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Mettez la main à la pâte en modelant des récipients en argile et en participant à la conception d’une recette inspirée par le jardin gallo-romain.

Organisateur : Musée La Villa de Dehlingen, en partenariat avec les artistes Zoé Joliclercq et Danaé Viney dans le cadre de Jeunes ESTivants 2025 (DRAC Grand Est).

Site archéologique « La Villa gallo-romaine du Gürtelbach » 67430 Dehlingen Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 40 39 https://www.cip-lavilla.fr Baladez-vous sur le site archéologique de la villa du Gürtelbach, vaste domaine agricole romain occupé du IIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C.

Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouilles et livre encore de nombreux secrets ! Parkings sur place. Coordonnées GPS : 48.98723557942566, 7.200544750540937

Journées européennes du patrimoine 2025

