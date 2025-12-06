Atelier contes, comptines

Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Enfants de 3/5 ans sur inscription par mail mediatheque@vieuxboucau.fr

Enfants de 3/5 ans sur inscription par mail mediatheque@vieuxboucau.fr .

Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14

English : Atelier contes, comptines

Children aged 3/5 registration by e-mail mediatheque@vieuxboucau.fr

German : Atelier contes, comptines

Kinder von 3/5 Jahren nach Anmeldung per E-Mail mediatheque@vieuxboucau.fr

Italiano :

Bambini di 3/5 anni iscrizione via e-mail mediatheque@vieuxboucau.fr

Espanol : Atelier contes, comptines

Niños de 3/5 años inscripción por correo electrónico mediatheque@vieuxboucau.fr

L’événement Atelier contes, comptines Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Vieux Boucau