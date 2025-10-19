Atelier contes et cuisine Tendance 19 Paris

Atelier contes et cuisine Tendance 19 Paris dimanche 19 octobre 2025.

Pour bien profiter de la fin du week-end, venez en famille profiter de nos atelier contes et créations. En ce mois d’halloween la culture mexicaines et à l’honneur. Tendnace 19 vous propose un attelier cuisine anti-gaspillage et adapté aux enfants dès 4 ans. Laissez vous emporter par votre imagination en écoutant les histoires racontées par notre conteuse et ponctuez ce dimanche par un repas partagé qui ravira vos papilles !

Participez à notre atelier de créations culinaires, et de lectures de contes puis profitez d’un repas partagé pour un dimanche gourmand et créatif!

Le dimanche 19 octobre 2025

de 10h00 à 14h00

gratuit

Infos et réservation sur notre site internet.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/620343-l-nos-ateliers-contes-et-creation?header=%2Fpage%2F3551840-nos-ateliers-contes-et-creation +33769129216 tendanceparis19@gmail.com