Atelier Contes et Légendes d’aujourd’hui

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-24

À l’heure où les fausses informations se multiplient, il est bon de rappeler que l’être humain a toujours répandu des fables… Peut-on alors dire que les fake-news d’aujourd’hui seront les légendes de demain ? En s’inspirant de l’exposition Tous Branchés ! , l’artiste-designer Léo Barbotin propose un atelier d’écriture et d’imagination pour créer les contes et légendes locales d’aujourd’hui !

L’atelier s’inscrit dans le cadre du dispositif FACE une résidence d’artiste de Manon Frelon sur le territoire de Falaise du Talou soutenu par La Région Normandie et le département de la Seine Maritime. .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

