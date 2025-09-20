ATELIER CONTES ET SPECTACLE VIVANT : « MEMOIRE EN SCENE » – ASSOCIATION PÊCHEURS DE LUNES Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

inscription obligatoire pour l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T23:00:00 – 2025-09-21T00:00:00

En matinée, le conteur proposera un atelier de conte de 9h à 11h pour les jeunes de 8 à 12 ans, leur permettant d’incarner des personnages issus de contes traditionnels amérindiens, businenge et créoles.

A partir de 17h, le groupe des jeunes de l’atelier « Mémoire en Scène » proposera la restitution de leur saynète de théâtre et de danse sur l’histoire des femmes bagnardes : (avec Malicia Amoferie, Eléonore Mekeli, Hendrick Toupouti, Killian Toupouti, Lisandro Adam, Murgen Abati, Malika Amoeferie, Erika Maidou, Jaïlys Pierre, Jeiel Jubithana, Francina Eduard, Michaja Soewa, Semarja Soewa, Johanisa Kobo, Katrina Acolimi, Helena Pierre, Leyana Kayamare, Aurelise Sjaperi, Chaïma Aroma, Chemaira Aroma, Djerella Palman)

Enfin, après un échange entre le public et les jeunes, David MEROUR proposera des récits de vie en relation avec l’histoire de la Guyane : marron de la période de l’esclavage ; départ d’un conscrit guyanais pour la guerre 14-18 en Europe et, bien sûr, deux récits originaux sur Marie, Bartête dernière bagnarde de Guyane et Lumina Sophie dite « Surprise », révoltée martiniquaise transportée au bagne de Saint-Laurent.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

David Merour