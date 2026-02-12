ATELIER CONTES Carrément Citoyen Labrit

ATELIER CONTES

Atelier Contes

Jeudi 19 Février, à partir de 14h30, venez participer à notre nouvel atelier contes.

Nos belles forêts françaises et leurs légendes

Gratuit sans réservation

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : ATELIER CONTES

Storytelling workshop

Thursday February 19, from 2.30pm, join us for our new storytelling workshop.

Our beautiful French forests and their legends

Free no reservation required

