ATELIER CONTES Carrément Citoyen Labrit jeudi 19 février 2026.
Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes
2026-02-19
Atelier Contes
Jeudi 19 Février, à partir de 14h30, venez participer à notre nouvel atelier contes.
Nos belles forêts françaises et leurs légendes
Gratuit sans réservation
Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine carrementcitoyen@gmail.com
English : ATELIER CONTES
Storytelling workshop
Thursday February 19, from 2.30pm, join us for our new storytelling workshop.
Our beautiful French forests and their legends
Free no reservation required
