Atelier conversation en anglais Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Joseph Rousse · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Atelier conversation en anglais
Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17 2026-10-31
English time à La Plaine-sur-Mer !
Envie de pratiquer votre anglais sans avoir peur de faire des fautes ? Rendez-vous à la médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer pour un atelier convivial animé par Django !
En petit groupe, on échange, on discute et surtout… on ose parler anglais !
Au programme : mises en situation, vocabulaire utile et dialogues du quotidien pour pratiquer la langue de façon simple et ludique.
Infos pratiques :
à partir de 15 ans – ouvert à tous les niveaux.
gratuit sur inscription
durée 45min
Une bonne occasion de réviser son anglais, gagner en confiance et partager un moment convivial.
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr
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English :
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L’événement Atelier conversation en anglais La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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