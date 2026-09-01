Atelier conversation en anglais Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

La Plaine-sur-Mer

Atelier conversation en anglais

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17 2026-10-31

English time à La Plaine-sur-Mer !

Envie de pratiquer votre anglais sans avoir peur de faire des fautes ? Rendez-vous à la médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer pour un atelier convivial animé par Django !

En petit groupe, on échange, on discute et surtout… on ose parler anglais !

Au programme : mises en situation, vocabulaire utile et dialogues du quotidien pour pratiquer la langue de façon simple et ludique.

Infos pratiques :

à partir de 15 ans – ouvert à tous les niveaux.

gratuit sur inscription

durée 45min

Une bonne occasion de réviser son anglais, gagner en confiance et partager un moment convivial.

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

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English :

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L’événement Atelier conversation en anglais La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic