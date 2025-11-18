Atelier conversation et lecture en breton Plouigneau
Atelier conversation et lecture en breton Plouigneau mardi 18 novembre 2025.
Atelier conversation et lecture en breton
Salle Amzer Vad Plouigneau Finistère
Début : 2025-11-18 14:30:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
A l’occasion du Festival Tan Miz Du, pour la langue et culture bretonne en Pays de Morlaix, venez assister à un atelier de conversation et de lecture en breton à la salle Amzer Vad à Plouingeau.
Organisation Strollad brezhoneg e Plouigno & K.L.T. Ti ar Vro Montroulez .
Salle Amzer Vad Plouigneau 29610 Finistère Bretagne
