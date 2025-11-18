Atelier conversation et lecture en breton Plouigneau

Atelier conversation et lecture en breton

Salle Amzer Vad Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

A l’occasion du Festival Tan Miz Du, pour la langue et culture bretonne en Pays de Morlaix, venez assister à un atelier de conversation et de lecture en breton à la salle Amzer Vad à Plouingeau.

Organisation Strollad brezhoneg e Plouigno & K.L.T. Ti ar Vro Montroulez .

