Atelier Convertir un vélo à l’électrique Association LA VOIX VELO EN PUISAYE FORTERRE Moulins-sur-Ouanne
Atelier Convertir un vélo à l’électrique Association LA VOIX VELO EN PUISAYE FORTERRE Moulins-sur-Ouanne vendredi 17 avril 2026.
Atelier Convertir un vélo à l’électrique
Association LA VOIX VELO EN PUISAYE FORTERRE 7 Rue des Petits Champs Moulins-sur-Ouanne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:30:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Cette animation est organisée en partenariat avec l’association La Voix Vélo en Puisaye-Forterre.
Elle se déroule en 2 temps complémentaires présentation technique le matin puis conversion de vélos mécaniques en vélos électriques l’après-midi.
Le but = vous rendre autonome sur l’électrification d’un vélo !
9h30 12h Information technique concernant la réglementation française
la réglementation française
les éléments constitutifs d’un kit moteur
les différents équipements
les points d’attention pour s’équiper
l’entretien et la sécurité
12h 13h30 Repas tiré du sac chaque participant.e apporte à manger… à partager ou non. Ce repas pris en commun est un moment d’échange fructueux.
13h30 17h00 Atelier pratique 15 participant.es répartis en 3 ou 4 groupes, avec un vélo à convertir dans chaque groupe Encadré par les bénévoles de l’association, chaque groupe réalise la conversion d’un vélo
installation du moteur pédalier, de la console d’affichage…
installation de la batterie et câblage des éléments
test du vélo ! .
Association LA VOIX VELO EN PUISAYE FORTERRE 7 Rue des Petits Champs Moulins-sur-Ouanne 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 79 49 15 16 contact@amobisol.fr
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English : Atelier Convertir un vélo à l’électrique
L’événement Atelier Convertir un vélo à l’électrique Moulins-sur-Ouanne a été mis à jour le 2026-03-13 par ENERGY CITIES