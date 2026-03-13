Atelier Convertir un vélo à l’électrique Association LA VOIX VELO EN PUISAYE FORTERRE Moulins-sur-Ouanne

Atelier Convertir un vélo à l’électrique

Association LA VOIX VELO EN PUISAYE FORTERRE 7 Rue des Petits Champs Moulins-sur-Ouanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:30:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Cette animation est organisée en partenariat avec l’association La Voix Vélo en Puisaye-Forterre.

Elle se déroule en 2 temps complémentaires présentation technique le matin puis conversion de vélos mécaniques en vélos électriques l’après-midi.

Le but = vous rendre autonome sur l’électrification d’un vélo !

9h30 12h Information technique concernant la réglementation française

la réglementation française

les éléments constitutifs d’un kit moteur

les différents équipements

les points d’attention pour s’équiper

l’entretien et la sécurité

12h 13h30 Repas tiré du sac chaque participant.e apporte à manger… à partager ou non. Ce repas pris en commun est un moment d’échange fructueux.

13h30 17h00 Atelier pratique 15 participant.es répartis en 3 ou 4 groupes, avec un vélo à convertir dans chaque groupe Encadré par les bénévoles de l’association, chaque groupe réalise la conversion d’un vélo

installation du moteur pédalier, de la console d’affichage…

installation de la batterie et câblage des éléments

test du vélo ! .

Association LA VOIX VELO EN PUISAYE FORTERRE 7 Rue des Petits Champs Moulins-sur-Ouanne 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 79 49 15 16 contact@amobisol.fr

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English : Atelier Convertir un vélo à l’électrique

L’événement Atelier Convertir un vélo à l’électrique Moulins-sur-Ouanne a été mis à jour le 2026-03-13 par ENERGY CITIES