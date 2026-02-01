Atelier Cook And Make Dessert breton Cook And Make Tréméreuc

Atelier Cook And Make Dessert breton

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 13:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Vous rêvez de maîtriser les techniques des grands pâtissiers et d’impressionner vos proches avec des desserts faits maison ?

Pâtissière-chocolatière artisanale primée (MAF), Marine vous ouvre les portes de son laboratoire pour des ateliers confidentiels, en petits groupes, où passion, technique et transmission se mêlent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Partez à la découverte des desserts emblématiques de Bretagne lors de notre cours collectif (6 personnes maximum). Vous réaliserez soit un Kouign-Amann pour 6 personnes, soit un assortiment gourmand comprenant palet breton, far breton et gâteau breton.

Apprenez toutes les techniques pour obtenir des pâtisseries fondantes, dorées et savoureuses, tout en respectant les recettes traditionnelles bretonnes. Vous découvrirez les secrets pour travailler le beurre et la pâte afin de créer des desserts à la fois authentiques et irrésistibles.

Si l’atelier est complet, une seconde session sera ouverte !

On a hâte de voir tes créations ! .

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

