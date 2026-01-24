Atelier Cook And Make Glaçage, décor et finition de vos desserts Cook And Make Tréméreuc

Atelier Cook And Make Glaçage, décor et finition de vos desserts

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vous rêvez de maîtriser les techniques des grands pâtissiers et d’impressionner vos proches avec des desserts faits maison ?

Pâtissière-chocolatière artisanale primée (MAF), Marine vous ouvre les portes de son laboratoire pour des ateliers confidentiels, en petits groupes, où passion, technique et transmission se mêlent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Vous savez réaliser de bons desserts, mais vous manquez parfois d’inspiration ou d’assurance pour les sublimer jusqu’au dernier détail ? Cet atelier est fait pour vous.

Entièrement dédié au décor, au pochage et aux finitions, ce cours vous permettra d’apprendre à transformer vos créations en véritables desserts de vitrine. Aux côtés de notre cheffe pâtissière, vous découvrirez les techniques essentielles pour glacer un entremets de manière lisse et régulière, le décorer avec élégance et maîtriser l’art du pochage.

Vous vous entraînerez également à l’écriture au cornet, une compétence clé pour apporter la touche finale personnalisée et professionnelle à vos desserts. Chaque geste, chaque détail sera travaillé pour gagner en précision, en créativité et en confiance.

Un atelier 100 % consacré au visuel de vos desserts, idéal pour affirmer votre style, développer votre sens esthétique et faire la différence lors de vos présentations, que ce soit pour vos proches ou pour des occasions spéciales.

Si l’atelier est complet, une seconde session sera ouverte !

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

