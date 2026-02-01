Atelier Cook And Make Saint-Honoré coco-chocolat Cook And Make Tréméreuc

Atelier Cook And Make Saint-Honoré coco-chocolat

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Vous rêvez de maîtriser les techniques des grands pâtissiers et d’impressionner vos proches avec des desserts faits maison ?

Pâtissière-chocolatière artisanale primée (MAF), Marine vous ouvre les portes de son laboratoire pour des ateliers confidentiels, en petits groupes, où passion, technique et transmission se mêlent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Découvrez le Saint-Honoré Coco-Chocolat comme jamais auparavant ! Nous vous montrons toutes les techniques pour réussir à la maison une pâte croustillante et légère grâce à la pâte filo, une pâte à choux parfaite et des crèmes délicieusement gourmandes.

Venez vivre une expérience pâtissière unique lors de notre cours collectif (6 personnes maximum), où chacun réalisera son propre Saint-Honoré Coco-Chocolat. Vous apprendrez, pas à pas, à confectionner un dessert élégant et gourmand, alliant le croquant de la pâte filo, la légèreté de la pâte à choux et la douceur de la crème onctueuse à la noix de coco et au chocolat.

Si l’atelier est complet, une seconde session sera ouverte !

On a hâte de voir tes créations ! .

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Cook And Make Saint-Honoré coco-chocolat Tréméreuc a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme