Atelier Cook And Make Tarte de saison Cook And Make Tréméreuc

Atelier Cook And Make Tarte de saison

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 13:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Vous rêvez de maîtriser les techniques des grands pâtissiers et d’impressionner vos proches avec des desserts faits maison ?

Pâtissière-chocolatière artisanale primée (MAF), Marine vous ouvre les portes de son laboratoire pour des ateliers confidentiels, en petits groupes, où passion, technique et transmission se mêlent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Découvrez l’art de la tarte de saison lors d’un cours collectif unique (6 personnes maximum), où chacun réalisera sa propre tarte. Apprenez à choisir et à sublimer des fruits d’exception, en suivant le rythme des saisons pour confectionner les tartes les plus gourmandes et élégantes.

Du classique citron meringué à la délicieuse tarte aux framboises, en passant par des créations originales comme cacahuète-vanille, vous explorerez toutes les techniques pour réussir vos tartes à la perfection pâte croustillante, garniture onctueuse et équilibre parfait des saveurs.

Si l’atelier est complet, une seconde session sera ouverte !

On a hâte de voir tes créations ! .

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

