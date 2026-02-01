Atelier Cook And Make Tempérage & tablettes de chocolat Cook And Make Tréméreuc

Atelier Cook And Make Tempérage & tablettes de chocolat

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 12:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Vous rêvez de maîtriser les techniques des grands pâtissiers et d’impressionner vos proches avec des desserts faits maison ?

Pâtissière-chocolatière artisanale primée (MAF), Marine vous ouvre les portes de son laboratoire pour des ateliers confidentiels, en petits groupes, où passion, technique et transmission se mêlent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Entrez dans le monde fascinant du chocolat artisanal. Lors de cette masterclass immersive, vous découvrirez l’étape fondamentale qui fait toute la différence entre un chocolat terne et cassant, et un chocolat brillant, croquant et fondant à la fois le tempérage. Marine vous présentera sa méthode de tempérage à la main sur marbre, puis vous passerez à la pratique pour créer vos propres tablettes.

Un moment de pure création sensorielle, où l’odeur du cacao chaud et le travail du geste artisanal se rencontrent.

Vous repartirez avec vos tablettes, dignes des plus belles boutiques de chocolat.

Si l’atelier est complet, une seconde session sera ouverte !

On a hâte de voir tes créations ! .

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

