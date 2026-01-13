Atelier Cook Dating Spécial Saint Valentin La Grande École Le Havre
Atelier Cook Dating Spécial Saint Valentin La Grande École Le Havre samedi 14 février 2026.
Atelier Cook Dating Spécial Saint Valentin
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 13:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Un atelier où la cuisine devient un jeu de séduction et de complicité. Sous le regard bienveillant de notre cheffe Sabrina, apprenez, goûtez et échangez autour de recettes gourmandes. Une vraie parenthèse pour rencontrer, sourire et savourer la Saint-Valentin autrement. Qui sait quelles étincelles naîtront autour des fourneaux ?
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Cook Dating Spécial Saint Valentin
L’événement Atelier Cook Dating Spécial Saint Valentin Le Havre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie