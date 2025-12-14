ATELIER COOK FOR GOOD Castries

ATELIER COOK FOR GOOD

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Envie de passer une soirée aussi ludique que gourmande ?

Rejoignez-nous pour un atelier unique où l’on joue, cuisine et déguste ensemble autour d’un thème passionnant l’alimentation durable.

Un jeu en équipe pour découvrir autrement les enjeux de notre alimentation. Un moment cuisine collective pour préparer un délicieux menu. Et bien sûr… un temps de dégustation conviviale pour partager ce repas fait main !

à 18h30

Sur inscription .

34160 Hérault Occitanie

English :

Looking for an evening that’s as fun as it is delicious?

Join us for a unique workshop where we play, cook and taste together around an exciting theme: sustainable food.

