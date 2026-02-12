Atelier Cookie pour les petits chefs La Brède

21 Place Montesquieu La Brède Gironde

Début : 2026-02-20
2026-02-20

Parce que la gourmandise se partage dès le plus jeune âge, L’Atelier d’Émilie propose un atelier cookie spécialement dédié aux enfants

À partir de 5 ans
Réservation en boutique ou par téléphone

Un moment gourmand pour apprendre, créer et repartir avec ses délicieux cookies

Places limitées — pensez à réserver   .

21 Place Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 89 28 

L’événement Atelier Cookie pour les petits chefs La Brède a été mis à jour le 2026-02-10 par Sud Bordeaux Tourisme