Atelier Cookie pour les petits chefs La Brède

Atelier Cookie pour les petits chefs

21 Place Montesquieu La Brède Gironde

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Parce que la gourmandise se partage dès le plus jeune âge, L’Atelier d’Émilie propose un atelier cookie spécialement dédié aux enfants

À partir de 5 ans

Réservation en boutique ou par téléphone

Un moment gourmand pour apprendre, créer et repartir avec ses délicieux cookies

Places limitées — pensez à réserver .

21 Place Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 89 28

