Atelier Cookie pour les petits chefs La Brède
Atelier Cookie pour les petits chefs La Brède vendredi 20 février 2026.
Atelier Cookie pour les petits chefs
21 Place Montesquieu La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Atelier Cookie pour les petits chefs
Parce que la gourmandise se partage dès le plus jeune âge, L’Atelier d’Émilie propose un atelier cookie spécialement dédié aux enfants
À partir de 5 ans
Réservation en boutique ou par téléphone
Un moment gourmand pour apprendre, créer et repartir avec ses délicieux cookies
Places limitées — pensez à réserver .
21 Place Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 89 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Cookie pour les petits chefs
L’événement Atelier Cookie pour les petits chefs La Brède a été mis à jour le 2026-02-10 par Sud Bordeaux Tourisme