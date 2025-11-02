Atelier cookies, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn
Atelier cookies, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn lundi 29 décembre 2025.
Atelier cookies, au moulin de Sabathier
735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Venez mettre la main à la pâte au Moulin de Sabathier lors d’un atelier cookies animé par la meunière.
Dans l’ambiance chaleureuse et authentique du moulin, vous découvrirez les gestes essentiels du métier : du pétrissage à la mise au four, en passant par la fermentation. À partir de la farine fraîchement moulue sur place, vous façonnerez votre propre pain, tout en apprenant les secrets de la levée naturelle et des cuissons traditionnelles. Plongez les mains dans la farine et vivez une expérience aussi savoureuse qu’authentique ! Sur réservation. .
735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com
