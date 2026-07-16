Atelier Cookies, Médiathèque Pleine Fougères, Pleine-Fougères

Informations pratiques

Atelier Cookies Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Pleine Fougères Ille-et-Vilaine

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

En partant du livre « Devenez l’expert mondial des cookies » , venez confectionner biscuits au chocolat forcément. Animation parents-enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription (places limités) au 02 99 48 64 58 ou mediathequepleinefougeres@orange.fr

Médiathèque Pleine Fougères 2B Rue William Eon 35610 Pleine-Fougères Pleine-Fougères 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299486458 https://www.lire-en-baie.bzh/ [{« type »: « phone », « value »: « 0299486458 »}] [{« link »: « mailto:mediathequepleinefougeres@orange.fr »}]

Biblis en folie 2026

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