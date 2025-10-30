Atelier Cookies Saint-Yan

Atelier Cookies

moulin Marechal(Minoterie Brivot) Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Création, gourmandise et bonne humeur au menu ??

Au programme:

1. Accueil & introduction

2. Préparation de 3 recettes de cookies maison

3. Façonnage et cuisson

4. Emballage & dégustation

Prévoir 3 ou 4 heures !

Réservation en message privé ou par téléphone avant le 26/10/25!

Programme complet sur notre site: www.rrcookieclub.com/workshops

Atelier maintenu sous réserve d’un nombre minimum de participants inscrits .

moulin Marechal(Minoterie Brivot) Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 90 09 82 rr.cookieclub@gmail.com

