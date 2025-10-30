Atelier Cookies Saint-Yan
Atelier Cookies Saint-Yan jeudi 30 octobre 2025.
Atelier Cookies
moulin Marechal(Minoterie Brivot) Saint-Yan Saône-et-Loire
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Création, gourmandise et bonne humeur au menu ??
Au programme:
1. Accueil & introduction
2. Préparation de 3 recettes de cookies maison
3. Façonnage et cuisson
4. Emballage & dégustation
Prévoir 3 ou 4 heures !
Réservation en message privé ou par téléphone avant le 26/10/25!
Programme complet sur notre site: www.rrcookieclub.com/workshops
Atelier maintenu sous réserve d’un nombre minimum de participants inscrits .
moulin Marechal(Minoterie Brivot) Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 90 09 82 rr.cookieclub@gmail.com
English :
German : Atelier Cookies
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Cookies Saint-Yan a été mis à jour le 2025-10-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I