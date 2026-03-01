ATELIER COOPÉRATIF FLEURS DE BACH Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER COOPÉRATIF FLEURS DE BACH Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins vendredi 6 mars 2026.
ATELIER COOPÉRATIF FLEURS DE BACH
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 13:30:00
fin : 2026-03-06 15:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Dans le cadre des ateliers coopératifs organisés par la médiathèque, découvrez les Fleurs de Bach.
Les connaître, c’est apporter une aide sur mesure à la façon dont on est en réponse à notre environnement et notre quotidien bien occupé.
Cet atelier ne fait ni diagnostic ni traitement ni incitation à arrêter un traitement, chacun étant responsable de ses choix en matière de santé.
Et on y va avec beaucoup d’humour surtout !
Avec Héloïse Marquerolles.
Entrée gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque ! .
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER COOPÉRATIF FLEURS DE BACH Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint Brevin