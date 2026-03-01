ATELIER COOPÉRATIF FLEURS DE BACH Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER COOPÉRATIF FLEURS DE BACH

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-06 13:30:00

fin : 2026-03-06 15:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Dans le cadre des ateliers coopératifs organisés par la médiathèque, découvrez les Fleurs de Bach.

Les connaître, c’est apporter une aide sur mesure à la façon dont on est en réponse à notre environnement et notre quotidien bien occupé.

Cet atelier ne fait ni diagnostic ni traitement ni incitation à arrêter un traitement, chacun étant responsable de ses choix en matière de santé.

Et on y va avec beaucoup d’humour surtout !

Avec Héloïse Marquerolles.

Entrée gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque ! .

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

