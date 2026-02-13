Atelier coopératif La Fresque du Climat, Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin, Rennes

Atelier coopératif La Fresque du Climat Jeudi 19 mars, 18h30 Hostel Rennes, 10 Canal Saint Martin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T21:30:00+01:00

Pour agir, il faut comprendre ! Venez explorer les enjeux climatiques avec la Fresque du Climat.

RDV le 19 mars, de 18h30 à 21h30, à l’Hostel Rennes (10 Canal Saint-Martin, 35700 Rennes)

La Fresque du climat est un atelier ludo-pédagogique qui permet à chacun·e de comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques afin de se les approprier et d’agir. Il est basé sur les données du GIEC, et se base sur une pédagogie active, en intelligence collective.

Pour s’inscrire c’est ici ! (cliquez sur le lien ci-dessous)

https://association.climatefresk.org/training_sessions/866bfb27-8630-4830-994a-9bb1227723b6/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

L’atelier est à prix libre, et animé par les bénévoles de l’association La Fresque du Climat.

Service bar/ restauration disponible sur place!

A très vite,

Plus d’informations sur https://fresqueduclimat.org/

