ATELIER COOPÉRATIF LE LANGAGE DE L’IMAGE Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Dans le cadre de ses ateliers coopératifs, la médiathèque vous propose de découvrir le langage de l’image.

Vous pratiquez la photo, la vidéo ? Vos films, photos (argentiques ou numériques), diapos, vidéos… dorment au fond d’un tiroir ou sur un ordinateur ? Vous avez envie de donner du sens à tout-cela, de valoriser, de transmettre ? Un enseignant audiovisuel retraité vous propose de partager son expérience sur le langage audiovisuel lors de cette rencontre conviviale.

Avec Claude Dufetel.

Entrée gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque ! .

