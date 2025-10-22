Atelier Copeaux initiation bois La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

Atelier Copeaux initiation bois

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Créations

Avec Céline Marie, ébéniste de l’atelier LieuRé.

Création de jeux en bois pour les enfants ou les familles, outils et matériel founis.

Un goûter vous sera servi. .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92

