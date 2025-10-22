Atelier Copeaux initiation bois La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque
Atelier Copeaux initiation bois La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque mercredi 22 octobre 2025.
Atelier Copeaux initiation bois
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-22
Créations
Avec Céline Marie, ébéniste de l’atelier LieuRé.
Création de jeux en bois pour les enfants ou les familles, outils et matériel founis.
Un goûter vous sera servi. .
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92
