Atelier corps et énergie Les reins, notre force de vie Centre Arkonect Tarbes

Atelier corps et énergie Les reins, notre force de vie

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-08 09:30:00

fin : 2025-12-08 12:30:00

2025-12-08

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose des enseignements à la fois théoriques (sur les plans physique, physiologique, énergétique et symbolique) et pratiques (grâce à l’expérimentation d’exercices corporels énergétiques spécifiques) qui vous permettront d’acquérir des outils performants pour renforcer l’énergie de vos reins, ainsi que votre vitalité.

L’hiver concerne le rein. Être debout, stimuler nos capacités de responsabilité et de dignité !

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer offers both theoretical (on the physical, physiological, energetic and symbolic levels) and practical (thanks to the experimentation of specific energetic body exercises) teachings that will enable you to acquire effective tools to reinforce your kidney energy and vitality.

Winter is all about the kidney. Be on your feet, stimulate your capacity for responsibility and dignity!

German :

Sylvie LEUCA Therapeutin, Lehrerin, Referentin bietet Ihnen sowohl theoretischen Unterricht (auf physischer, physiologischer, energetischer und symbolischer Ebene) als auch praktischen Unterricht (durch das Experimentieren mit spezifischen energetischen Körperübungen), der es Ihnen ermöglicht, leistungsfähige Werkzeuge zu erwerben, um die Energie Ihrer Nieren sowie Ihre Vitalität zu stärken.

Der Winter betrifft die Niere. Aufrecht stehen, unsere Fähigkeiten zu Verantwortung und Würde stimulieren!

Italiano :

Sylvie LEUCA terapeuta, insegnante e docente vi propone lezioni sia teoriche (sul piano fisico, fisiologico, energetico e simbolico) che pratiche (grazie alla sperimentazione di specifici esercizi energetici corporei) che vi permetteranno di acquisire strumenti efficaci per rafforzare l’energia dei vostri reni, nonché la vostra vitalità.

L’inverno è tutto dedicato ai reni. State in piedi, stimolate la vostra capacità di responsabilità e dignità!

Espanol :

Sylvie LEUCA terapeuta, pedagoga y conferenciante le propone clases a la vez teóricas (a nivel físico, fisiológico, energético y simbólico) y prácticas (gracias a la experimentación de ejercicios corporales energéticos específicos) que le permitirán adquirir herramientas eficaces para reforzar la energía de sus riñones, así como su vitalidad.

El invierno gira en torno a los riñones. ¡Ponte en pie, estimula tu capacidad de responsabilidad y dignidad!

