Batilly-en-Puisaye

Atelier corps et esprit sous la Yourte

Batilly-en-Puisaye Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Offrez-vous un moment de détente et de reconnexion lors de l’atelier Corps & Esprit à Batilly-en-Puisaye. Au programme yoga, yoga du visage et relaxation guidée sous la yourte pour une matinée de bien-être unique. Réservez vite, places limitées !

La Yourte de la Genetière à Batilly-en-Puisaye accueille un atelier Corps & Esprit dédié au bien-être. Animé par Marie Harache et Aurélie Lievens, cet événement propose une matinée unique mêlant yoga, yoga du visage et relaxation guidée. Une occasion idéale pour se ressourcer, se reconnecter à soi-même et découvrir des pratiques complémentaires dans un cadre apaisant. Profiter de ce moment de partage et de sérénité, en petit groupe, pour clôturer l’année en douceur. Tarif demi-journée 40€. Places limitées à 8 participants, sur inscription uniquement. Informations et réservations au 06.51.66.05.77 ou 07.82.83.65.09. 30 .

Batilly-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 51 66 05 77

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English :

On January 19, treat yourself to a moment of relaxation and reconnection at the Body & Mind workshop in Batilly-en-Puisaye. On the program: yoga, facial yoga and guided relaxation under the yurt for a unique morning of well-being. Book fast, places are limited!

L’événement Atelier corps et esprit sous la Yourte Batilly-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX