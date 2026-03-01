Atelier Corps et mouvements Ecole du Pradonnais Guérande

Atelier Corps et mouvements

Venez découvrir l’atelier Corps et mouvements avec la danseuse-chorégraphe Elodie Brillon. Cet atelier invite les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents à explorer leur corps, le rythme et l’espace à travers le mouvement.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance

La Semaine Nationale de la Petite Enfance se tiendra du 14 au 21 mars 2026. Organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance.

Cette 13ᵉ édition a pour thème Des équilibres une invitation à accueillir le mouvement, le tâtonnement et ces petits déséquilibres qui nourrissent la confiance et la curiosité des enfants… comme des adultes.

À Guérande des ateliers dédiés aux 0-6 ans sont proposés aux familles en mettant en lumière les acteurs petite enfance du territoire. .

