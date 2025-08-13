Atelier « Corps et voix » autour du chant, la place de l’art et les représentations de l’artiste. CSCS-MJC Espace Louis Aragon Angoulême

Atelier « Corps et voix » autour du chant, la place de l’art et les représentations de l’artiste. CSCS-MJC Espace Louis Aragon Angoulême mercredi 13 août 2025.

À la fois initiation au chant et échanges sur les rêves, la musique, dans la perspective de l’écriture du nouveau spectacle jeune public de la Compagnie Théia.

CSCS-MJC Espace Louis Aragon PLACE VITORIA 16000 ANGOULEME Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 17 20 06 11 »}]

