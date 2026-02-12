Atelier corps et voix La Grange Madame Vasles

Atelier corps et voix La Grange Madame Vasles samedi 21 mars 2026.

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

2026-03-21

Pratique corporelle, écoute, voyellisation, chant du souffle (Wutao), chant intuitif, expression créative, cercle de son, nous permettrons d’accueillir l’été, en résonance.
Tenue confortable recommandée ; pique-niques partagés.   .

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 77 88  laurence.gamardi@lilo.org

