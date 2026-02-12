Atelier corps et voix La Grange Madame Vasles
Atelier corps et voix La Grange Madame Vasles samedi 21 mars 2026.
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Pratique corporelle, écoute, voyellisation, chant du souffle (Wutao), chant intuitif, expression créative, cercle de son, nous permettrons d’accueillir l’été, en résonance.
Tenue confortable recommandée ; pique-niques partagés. .
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 77 88 laurence.gamardi@lilo.org
