Atelier correspondance vagabonde Trie-Château

Compagnie des vagabondes

Heureuse correspondance qui circulera de bibliothèques en bibliothèques…

Ces lettres, ou récit, poème, traverseront le Vexin-Thelle pour s’étoffer et devenir une œuvre partagée. Inspirés par l’équipe des vagabondes, à bord de la caravane transformée pour l’occasion en centre de tri postal mobile, les auteur.trices proposeront une création écrite qui vagabondera jusqu’à une autre bibliothèque où elle sera enrichie par la plume d’autres auteur.trices…

Un parcours d’écriture composé à plusieurs mains, plusieurs plumes, dans plusieurs lieux. Au final, on est plein.

English :

Compagnie des vagabondes

Happy correspondence that will circulate from library to library…

These letters, or stories, or poems, will cross the Vexin-Thelle to grow and become a shared work. Inspired by the Vagabondes team, the authors will take the caravan, transformed for the occasion into a mobile postal sorting center, and propose a written creation that will travel to another library, where it will be enriched by the pens of other authors…

A writing journey made up of several hands, several pens, in several places. In the end, we’re full.

