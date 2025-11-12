Atelier Correspondance(s) Animathèque Granville

Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer.

Par l’association Tulipe Mobile .

Photo & Atelier d’écriture.

En compagnie d’Hervé Dez (photographe) et Emmanuelle Polle (autrice), venez créer votre propre portrait en carte postale !

Prenez une photo en sténopé et apprenez à la développer à l’aide d’un appareil photo géant (caravane obscura), rédigez votre texte au dos de la carte…

Et si vous le souhaitez, vous aurez l’occasion d’en envoyer une copie (affranchie bien sûr) à l’autre bout du monde !

Gratuit Tout public à partir de 8 ans En continu (Prévoir au moins une heure de présence par participant). .

Animathèque 202 Rue Paul de Gibon Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 98 98 animatheque@ville-granville.fr

