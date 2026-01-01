Atelier cosméstique: crème visage personnalisée Boutique Sine Pornic

Atelier cosméstique: crème visage personnalisée

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-14

Créez la crème qui vous ressemble l’art de la cosmétique personnalisée

Cet atelier crème visage personnalisée, proposé par Sin-e de 2 heures vous permettra de découvrir le monde de la cosmétique naturelle et d’apprendre à formuler votre crème visage sur mesure. Apprenez comment maitriser la technique de l’émulsion et les différentes étapes pour réussir votre crème. Choisissez la texture: crème légère ou onctueuse… Repartez avec une crème à la fois efficace et respectueuse de votre peau et de l’environnement.

Au programme

initiation aux bonnes pratiques de fabrication.

présentation des différents ingrédients et de leurs propriétés: émulsifiants, hydrolats (eaux florales), huiles végétales, actifs, huiles essentielles.

comprendre la technique de l’émulsion.

échanges, conseils posez toutes les questions que vous voulez ! J’y répondrai !

choix des ingrédients et de la texture selon votre type de peau et vos envies.

formulation et réalisation de votre crème.

ingrédients et matériel fournis

repartez avec votre réalisation, le livret recette et de nombreuses astuces !

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier.

Atelier animé par Perrine, diplômée en formulation cosmétique naturelle et en aromathérapie.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Le nombre de places est limité

Durée 2h

Ingrédients et matériel nécessaires fournis

Réservation en ligne ou par téléphone

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create the cream that suits you: the art of personalized cosmetics

L’événement Atelier cosméstique: crème visage personnalisée Pornic a été mis à jour le 2026-01-07 par I_OT Pornic