Atelier cosméstique: parfum solide personalisé

Atelier cosméstique: parfum solide personalisé Boutique Sine Pornic samedi 18 octobre 2025.

Atelier cosméstique: parfum solide personalisé

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-08

Votre parfum, votre histoire Créez un parfum solide unique qui vous ressemble

Vous aimez vous parfumer mais êtes sensibles à la composition de ce que vous vous appliquer sur la peau? Lors de cet atelier cosmétique naturel, découvrez comment réaliser vous-même votre parfum solide bio. Apprenez ce qu’est une note de tête, de cœur et de fond. Quelles sont les différentes familles olfactives: boisées, fruitées, épicées, aromatiques. Quelles fragrances associer entre elles !

Au programme

Initiation aux bonnes pratiques de fabrication.

Présentation des différents ingrédients, de leurs propriétés, de leurs odeurs.

Échanges, conseils posez toutes les questions que vous voulez !

Choix des ingrédients selon vos goûts et vos envies.

Formulation et réalisation de votre parfum solide

Repartez avec votre réalisation, le livret recette et de nombreuses astuces !

Ingrédients et matériel fournis.

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier.

Atelier animé par Perrine, diplômée en formulation cosmétique naturelle et en aromathérapie.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Le nombre de places est limité

Durée 2h

Ingrédients et matériel nécessaires fournis

Réservation en ligne ou par téléphone

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

English :

Your fragrance, your story: Create a unique solid fragrance that reflects you

German :

Ihr Duft, Ihre Geschichte: Kreieren Sie einen einzigartigen festen Duft, der zu Ihnen passt

Italiano :

La vostra fragranza, la vostra storia: create una fragranza solida unica che vi rispecchi

Espanol :

Su fragancia, su historia: cree una fragancia sólida única que le refleje

