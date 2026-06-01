Atelier cosm’éthique à la villa Savoye, Villa Savoye, Poissy

Atelier cosm’éthique à la villa Savoye 6 et 7 juin Villa Savoye Yvelines

Groupe de 10 personnes. Activité réservable sur le site internet du monument. Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Apprenez à réaliser vous-même un baume réparateur et une crème hydratante à partir de recettes simples, faciles à reproduire à la maison et entièrement personnalisables selon vos besoins.

Au cours de cet atelier, les visiteurs seront guidés pas à pas dans la fabrication de ces deux indispensables du soin de la peau.

Ils découvriront également comment choisir les ingrédients adaptés (huiles végétales, huiles essentielles, macérats huileux, hydrolats) en fonction de leur peau et de leurs besoins spécifiques.

Informations pratiques : 6 et 7 juin 2026 | 14h30-16h et 16h-17h30 | groupe de 10 personnes | Activité réservable sur le site internet du monument | Tout public

Villa Savoye 82 Rue de Villiers 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.villa-savoye.fr/agenda »}]

Atelier cosm’éthique

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