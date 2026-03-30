Atelier cosmétique Bio à La Bégude-de-Mazenc réalisez votre baume pour le corps L’essentiel de Lavande La Bégude-de-Mazenc

Atelier cosmétique Bio à La Bégude-de-Mazenc réalisez votre baume pour le corps

L’essentiel de Lavande 270 Impasse de Fontchaude La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Ce prix comprend La formule du baume pour le corps. Le matériel nécessaire à sa réalisation. Les ingrédients. Le pot de 50ml. Et l’étiquette réglementaire.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-29 2026-05-08 2026-05-19 2026-05-30 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-26 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Préparez vous même votre baume pour le corps et découvrez l’élaboration d’un produit cosmétique Bio, l’influence de la Lavande dans sa composition et ses vertus.

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L’essentiel de Lavande 270 Impasse de Fontchaude La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 79 00 70 domaine@essentiel-de-lavande.com

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English :

Prepare your own body balm and discover how an organic cosmetic product is made, and the influence of Lavender in its composition and virtues.

L’événement Atelier cosmétique Bio à La Bégude-de-Mazenc réalisez votre baume pour le corps La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux