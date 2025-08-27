Atelier Cosmétique Bourges

Atelier Cosmétique Bourges mercredi 27 août 2025.

Cher

Atelier Cosmétique  16 rue Henri Moissan Bourges Cher

Début : 2025-08-27 18:00:00
fin : 2025-08-27 20:00:00

2025-08-27

Apprenez à fabriquer vos cosmétiques ou vos produits ménagers zéro-déchets.
16 rue Henri Moissan
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26  contact@nature18.org

English :

Learn how to make your own zero-waste cosmetics or household products.

German :

Lernen Sie, wie Sie Ihre Kosmetika oder Haushaltsprodukte abfallfrei herstellen können.

Italiano :

Imparate a realizzare i vostri cosmetici o prodotti per la casa a zero rifiuti.

Espanol :

Aprende a fabricar tus propios cosméticos o productos domésticos sin residuos.

L’événement Atelier Cosmétique Bourges a été mis à jour le 2025-03-31 par OT BOURGES