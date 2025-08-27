Atelier Cosmétique Bourges
Atelier Cosmétique Bourges mercredi 27 août 2025.
Cher
Atelier Cosmétique 16 rue Henri Moissan Bourges Cher
Début : 2025-08-27 18:00:00
fin : 2025-08-27 20:00:00
2025-08-27
Apprenez à fabriquer vos cosmétiques ou vos produits ménagers zéro-déchets.
16 rue Henri Moissan
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org
English :
Learn how to make your own zero-waste cosmetics or household products.
German :
Lernen Sie, wie Sie Ihre Kosmetika oder Haushaltsprodukte abfallfrei herstellen können.
Italiano :
Imparate a realizzare i vostri cosmetici o prodotti per la casa a zero rifiuti.
Espanol :
Aprende a fabricar tus propios cosméticos o productos domésticos sin residuos.
