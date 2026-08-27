Atelier cosmétique Crème de luxe SOWA Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Crème de luxe

SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 10:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Élaborez votre crème visage sur mesure, à la texture onctueuse, délicate et entièrement personnalisable selon votre type de peau (sèche, mixte ou sensible).

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SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

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English :

Create your own customized face cream, with a smooth, delicate texture that’s fully customizable to your skin type (dry, combination or sensitive).

L’événement Atelier cosmétique Crème de luxe Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme