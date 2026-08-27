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AGENDA · Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Crème de luxe SOWA Bourg-lès-Valence

samedi 24 octobre 2026 · SOWA · Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
SOWA
Adresse
11 allée Joland
Ville
26500 Bourg-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
40 40 40

Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Crème de luxe

SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 10:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Élaborez votre crème visage sur mesure, à la texture onctueuse, délicate et entièrement personnalisable selon votre type de peau (sèche, mixte ou sensible).
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SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80  contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

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English :

Create your own customized face cream, with a smooth, delicate texture that’s fully customizable to your skin type (dry, combination or sensitive).

L’événement Atelier cosmétique Crème de luxe Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme

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