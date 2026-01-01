Atelier cosmétique: démaquillant, gel nettoyant et baume exfoliant visage Boutique Sine Pornic

Atelier cosmétique: démaquillant, gel nettoyant et baume exfoliant visage

Créez votre propre cosmétique naturelle

Durant cet atelier cosmétique, proposé par Sin-e apprenez quelle routine visage adopter en fonction de votre type de peau. Puis, réalisez 3 produits de soin visage: un démaquillant bi-phasé, un gel nettoyant extra doux et un baume exfoliant visage.

Repartez avec vos réalisations, le livret recette et de nombreuses astuces !

Au programme

initiation aux bonnes pratiques de fabrication.

présentation des différents ingrédients et de leurs propriétés: émulsifiants, hydrolats (eaux florales), huiles végétales, actifs, huiles essentielles.

comprendre la technique de l’émulsion.

échanges, conseils posez toutes les questions que vous voulez ! J’y répondrai !

choix des ingrédients et de la texture selon votre type de peau et vos envies.

formulation et réalisation de votre crème.

ingrédients et matériel fournis

repartez avec votre réalisation, le livret recette et de nombreuses astuces !

10% de remise sur la boutique le jour de l’atelier.

Atelier animé par Perrine, diplômée en formulation cosmétique naturelle et en aromathérapie.

A qui s’adresse l’atelier cosmétique ?

Cet atelier est adapté à tous niveaux, débutants, passionnés, professionnels…

Adultes et enfants à partir de 10 ans.

Informations pratiques

Le nombre de places est limité

Durée 2h

Ingrédients et matériel nécessaires fournis

Réservation en ligne ou par téléphone

Boutique Sine 13 bis rue Henri Becquerel Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 02 18 65 perrine@sine-cosmetiques.fr

