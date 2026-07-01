Atelier Cosmétique DIY La Chal Saint-Jean-d’Arves

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Arves

Atelier Cosmétique DIY

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

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La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com

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English : Cosmetics Workshop

L’événement Atelier Cosmétique DIY Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves