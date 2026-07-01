AGENDA · Saint-Jean-d'Arves
Atelier Cosmétique DIY La Chal Saint-Jean-d’Arves
mercredi 15 juillet 2026 · La Chal · Saint-Jean-d'Arves
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Arves
Atelier Cosmétique DIY
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
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La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com
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English : Cosmetics Workshop
L’événement Atelier Cosmétique DIY Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves