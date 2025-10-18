Atelier cosmétique DIY Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers
Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
18 octobre 2025 de 10h-12h
Avec les ateliers de la simplicité, viens fabriquer tes produits cosmétiques avec des produits courants et naturels. Ca se passe à la bibliothèque de Saint-Pardoux-Soutiers, l’atelier est gratuit, mais il faut s’inscrire.
A partir de 12 ans
Contact biblio@stpardouxsoutiers.fr .
