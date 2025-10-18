Atelier cosmétique DIY Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

Atelier cosmétique DIY Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers samedi 18 octobre 2025.

Atelier cosmétique DIY

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

18 octobre 2025 de 10h-12h

Avec les ateliers de la simplicité, viens fabriquer tes produits cosmétiques avec des produits courants et naturels. Ca se passe à la bibliothèque de Saint-Pardoux-Soutiers, l’atelier est gratuit, mais il faut s’inscrire.

A partir de 12 ans

Contact biblio@stpardouxsoutiers.fr .

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine biblio@stpardouxsoutiers.fr

English : Atelier cosmétique DIY

German : Atelier cosmétique DIY

Italiano :

Espanol : Atelier cosmétique DIY

L’événement Atelier cosmétique DIY Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2025-10-09 par CC Val de Gâtine