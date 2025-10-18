Atelier cosmétique Elixir précieux SOWA Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Elixir précieux SOWA Bourg-lès-Valence samedi 18 octobre 2025.

Atelier cosmétique Elixir précieux

SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Découvrez de manière ludique et sensorielle des huiles de haute qualité. Plongez dans l’univers fabuleux de leurs caractéristiques et bienfaits sur l’ensemble du corps.

SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

English :

Discover high-quality oils in a fun, sensory way. Immerse yourself in the fabulous world of their characteristics and benefits for the whole body.

German :

Entdecken Sie auf spielerische und sinnliche Weise hochwertige Öle. Tauchen Sie ein in die fabelhafte Welt ihrer Eigenschaften und Vorteile für den ganzen Körper.

Italiano :

Scoprite gli oli di alta qualità in modo divertente e sensoriale. Immergetevi nel favoloso mondo delle loro caratteristiche e dei loro benefici per tutto il corpo.

Espanol :

Descubra aceites de gran calidad de una forma divertida y sensorial. Sumérgete en el fabuloso mundo de sus características y beneficios para todo el cuerpo.

