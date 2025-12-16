Atelier cosmétique Les Essentiels SOWA Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Les Essentiels

SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Allez à l’essentiel et fabriquez vos incontournables déodorant solide, dentifrice en pâte, baume pour les mains, à base d’ingrédients naturels. Une invitation à repenser vos gestes du quotidien avec douceur et simplicité.

SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

English :

Go straight to the essentials and make your own must-haves: solid deodorant, toothpaste paste, hand balm, using natural ingredients. An invitation to rethink your everyday gestures with gentleness and simplicity.

