Atelier cosmétique naturel Thiviers

Atelier cosmétique naturel Thiviers samedi 8 novembre 2025.

Atelier cosmétique naturel

Bibliothèque Thiviers Dordogne

Mon 1er savon Réalisation d’un pain de savon 500gr selon la méthode de saponification à froid. A partir de 7 ans. Cosmétiques au naturel Fabrication de 2 produits cosmétiques naturels (ex déo, baume à lèvres, huile corporelle, sels exfoliants). A partir de 7 ans.

Fabrication d’un baume à lèvres avec l’Atelier de Bélène

GRATUIT SUR INSCRIPTION Places limitées .

Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

English : Atelier cosmétique naturel

Mon 1er savon : Production of a 500gr bar of soap using the cold saponification method. Ages 7 and up. Natural cosmetics : Production of 2 natural cosmetics (e.g. deodorant, lip balm, body oil, exfoliating salts). Ages 7 and up.

German : Atelier cosmétique naturel

Meine erste Seife : Herstellung eines 500 g Seifenstücks nach der Methode der Kaltverseifung. Ab einem Alter von 7 Jahren. Naturkosmetik : Herstellung von zwei Naturkosmetikprodukten (z. B. Deo, Lippenbalsam, Körperöl, Peelingsalz). Ab 7 Jahren.

Italiano :

Il mio primo sapone : realizzazione di una saponetta da 500 grammi con il metodo della saponificazione a freddo. A partire dai 7 anni. Cosmesi naturale : realizzare 2 prodotti cosmetici naturali (es. deodorante, balsamo per le labbra, olio per il corpo, sali esfolianti). Dai 7 anni in su.

Espanol : Atelier cosmétique naturel

Mi 1er jabón : Fabricación de una pastilla de jabón de 500 gr por el método de saponificación en frío. A partir de 7 años. Cosmética natural : Elaborar 2 productos cosméticos naturales (por ejemplo, desodorante, bálsamo labial, aceite corporal, sales exfoliantes). A partir de 7 años.

