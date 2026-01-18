Atelier cosmétique naturel Office de Tourisme Thiviers

Atelier cosmétique naturel

Office de Tourisme 1 Place du Maréchal Foch Thiviers

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Fabrication d’un baume à lèvres avec l’Atelier de Bélène

Atelier adulte et enfants Places limitées

Office de Tourisme 1 Place du Maréchal Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50

English : Atelier cosmétique naturel

Lip balm making with Atelier de Bélène

Adult and children’s workshop Places limited

