Atelier cosmétique naturel Office de Tourisme Thiviers

Atelier cosmétique naturel
Office de Tourisme 1 Place du Maréchal Foch Thiviers Dordogne
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Fabrication d’un baume à lèvres avec l’Atelier de Bélène
Atelier adulte et enfants Places limitées
English : Atelier cosmétique naturel
Lip balm making with Atelier de Bélène
Adult and children’s workshop Places limited
