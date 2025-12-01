Atelier cosmétique naturelle gel exfoliant visage et sels de bain Maison de la Nature Le Château-d’Oléron
Atelier cosmétique naturelle gel exfoliant visage et sels de bain Maison de la Nature Le Château-d’Oléron mardi 30 décembre 2025.
Atelier cosmétique naturelle gel exfoliant visage et sels de bain
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 10:00:00
fin : 2025-12-30 12:00:00
Date(s) :
2025-12-30
Réalisation d’un gel nettoyant exfoliant + sels de bains avec des produits naturels.
Réservation obligatoire.
.
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
English : Natural cosmetics workshop: facial exfoliating gel and bath salts
Creation of an exfoliating cleansing gel + bath salts with natural products.
Reservations required.
L’événement Atelier cosmétique naturelle gel exfoliant visage et sels de bain Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes