Atelier cosmétique naturelle gel exfoliant visage et sels de bain Maison de la Nature Le Château-d’Oléron

Atelier cosmétique naturelle gel exfoliant visage et sels de bain

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 10:00:00

fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Réalisation d’un gel nettoyant exfoliant + sels de bains avec des produits naturels.

Réservation obligatoire.

.

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

English : Natural cosmetics workshop: facial exfoliating gel and bath salts

Creation of an exfoliating cleansing gel + bath salts with natural products.

Reservations required.

L’événement Atelier cosmétique naturelle gel exfoliant visage et sels de bain Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes