Atelier cosmétique naturelle Maison de la Nature Le Château-d’Oléron

Atelier cosmétique naturelle

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-02

Réalisation de cosmétique naturelle “Shampoing et soin cheveux ” ou “Pâte gommant aux produits marins et fluide visage ”

Réservation obligatoire.

.

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Natural cosmetics workshop

Production of natural cosmetics: shampoo and hair care or marine scrub paste and face fluid

Reservations required.

L’événement Atelier cosmétique naturelle Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes