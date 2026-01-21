Atelier cosmétique naturelle Maison de la Nature Le Château-d’Oléron
Atelier cosmétique naturelle
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25 2026-03-02
Réalisation de cosmétique naturelle “Shampoing et soin cheveux ” ou “Pâte gommant aux produits marins et fluide visage ”
Réservation obligatoire.
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
English : Natural cosmetics workshop
Production of natural cosmetics: shampoo and hair care or marine scrub paste and face fluid
Reservations required.
