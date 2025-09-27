Atelier cosmétique naturelle Médiathèque Joëlle Brière Véron
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
2025-09-27
Atelier cosmétique naturelle.
Animé par Jean-Romain de JJ Cosmétique Végétale.
Viens créer ton baume aux plantes et ton dentifrice 100% naturels !
Places limitées inscription indispensable ! .
Médiathèque Joëlle Brière 1 Rue Germain Bedeau Véron 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 67 27 98 contact@mediathequeveron.fr
