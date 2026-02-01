Atelier cosmétique Parfum naturel SOWA Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Parfum naturel

SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

A partir d’un large éventail de fragrances naturelles, composez le parfum qui vous ressemble. Entrez à la rencontre des différences notes de famille olfactive (fruité, fleurie, boisé, hespéridé, …).

.

SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From a wide range of natural fragrances, create the perfume that suits you. Discover the different olfactory family notes (fruity, floral, woody, citrus, etc.).

L’événement Atelier cosmétique Parfum naturel Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-16 par Valence Romans Tourisme