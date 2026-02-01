Atelier cosmétique Parfum naturel SOWA Bourg-lès-Valence
Atelier cosmétique Parfum naturel SOWA Bourg-lès-Valence samedi 21 février 2026.
Atelier cosmétique Parfum naturel
SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21
A partir d’un large éventail de fragrances naturelles, composez le parfum qui vous ressemble. Entrez à la rencontre des différences notes de famille olfactive (fruité, fleurie, boisé, hespéridé, …).
.
SOWA 1 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From a wide range of natural fragrances, create the perfume that suits you. Discover the different olfactory family notes (fruity, floral, woody, citrus, etc.).
L’événement Atelier cosmétique Parfum naturel Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-16 par Valence Romans Tourisme